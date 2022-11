Serata speciale per Nikola Jokic che, nella vittoria contro OKC, segna la sua terza tripla doppia in stagione, la 79esima in carriera: numeri che permettono al serbo di superare Wilt Chamberlain nella classifica dei centri che ne hanno realizzate di più nella storia NBA. Un altro grande traguardo raggiunto dall’MVP in carica.

Nikola Jokic: “Senza i miei compagni non ci sarei riuscito”

Con quella di stanotte Nikola Jokic è il centro ad aver realizzato più triple doppie nella storia NBA, superando in classifica Wilt Chamberlain. La 79esima tripla doppia in carriera è un grandissimo traguardo, raggiunto soprattutto grazie all’aiuto dei suoi compagni di squadra, come spiega il serbo nel post partita:

“È bello essere paragonati a un giocatore che è, probabilmente, uno dei migliori nella storia: è una specie di eredità che mi porterò dietro per sempre. Questo successo non è solo mio: non posso farcela senza i miei compagni di squadra. Quando un giorno mi ritirerò e chiuderò il pallone (firmato da tutti i compagni di squadra) in un armadio, voglio ricordarmi di ogni persona con cui ho giocato”

Mike Malone: “Grande prestazione di squadra, soprattutto di Murray e Gordon”

Al termine della vittoria su OKC coach Mike Malone era particolarmente soddisfatto della prestazione dei suoi, soprattutto del ritrovato Jamal Murray, come spiega nella conferenza stampa post partita dove elogia anche Shai Gilgeous-Alexander, autore di 37 per i Thunder:

“I ragazzi hanno fatto una grande prestazione, hanno fatto un ottimo lavoro tutti quanti: Aaron in attacco è stato straordinario, era davvero nella giusta modalità; Nikola ha tirato fuori un’altra grande prestazione e ha superato Wilt Chamberlain, è incredibile, ma sono molto contento di Murray perché sta trovando il ritmo giusto e oggi si è visto. Gilgeous-Alexander? Incredibile, ci sono pochi giocatori con queste qualità importanti e lui è uno di questi”

