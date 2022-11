NBA, Trae Young non salterà partite per l’infortunio all’occhio

Nella gara vinta stanotte dagli Atlanta Hawks contro i New York Knicks per 112-99, la stella della squadra vincitrice, Trae Young, ha lasciato brevemente il campo per un problema all’occhio sinistro.

Durante il terzo quarto di gioco, infatti, Ice Trae è stato colpito al volto da Julius Randle nel tentativo di contestare il suo layup ed è rimasto a terra per diversi minuti; Young è poi tornato negli spogliatoi con una asciugamano a coprirgli il volto, prima di ritornare in campo nel finale, indossando degli occhialini protettivi.

Trae Young è comunque riuscito a mettere a segno 17 punti, 6 assist e 6 rimbalzi prima di uscire, e ha commentato così il suo stato di salute.

La guardia degli Hawks ha spiegato come il problema agli occhi lo ha trattenuto dal prendersi tiri nell’ultimo quarto, ma di come abbia intenzione di superare tale problema.

“Non riuscivo a vedere bene con l’occhio sinistro, ma volevo risultare comunque utile alla mia squadra e ai miei compagni. Amo questo gioco e sarò sempre contento di avere l’opportunità di vivere questo sogno. Finché non sarò in una condizione tale da non poter scendere in campo, farò tutto il necessario per aiutare la squadra e far sentire la mia presenza in campo.”