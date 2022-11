NBA, O.G. Anunoby e il culto della difesa: “Ho sempre saputo di poter diventare il miglior difensore della lega”

Presentarsi al sistema NBA senza autostima, determinazione e una coraggiosa dose di impertinenza, è un invito nemmeno troppo velato a farsi massacrare da allenatori, giocatori e addetti ai lavori. Non a caso, le dimostrazioni più significative di quello che oltreoceano ha valore di imprescindibile codice attitudinale vengono spesso offerte da atleti di contorno, che sentono bisogno fisico di prendersi il proscenio e dar sfogo al proprio orgoglio in una lega che degna comprensibilmente solo le grandi star di imponente attenzione mediatica. Come ritagliarsi quindi un ruolo di spicco senza disporre né di talento cristallino né di capacità balistiche eccelse? Risponde O.G. Anunoby:

“Giocare in NBA non è per forza un sogno; un ambiente tanto elitario può trasformare la vita di tanti giocatori in un incubo. L’unico modo che abbiamo per incidere a questo livello è credere fortemente in noi stessi e, in mancanza di un talento naturale esondante, lavorare ossessivamente su aspetti mirati del nostro gioco e diventare i migliori in situazioni molto specifiche. Io, ad esempio, ho sempre saputo di poter diventare il miglior difensore della lega e in questi sei anni ho lavorato duramente per dimostrarlo a chiunque sul campo. In questo istante, mi reputo il più meritevole tra i papabili vincitori del DPOY”.