Nuovo record per Luka Doncic che, grazie ai 33 punti nella vittoria contro gli Utah Jazz, eguaglia Wilt Chamberlain: lo sloveno, infatti, è il primo giocatore dopo 60 anni a segnare – a inizio stagione – almeno 30 punti in sette partite consecutive. La star dei Mavs diventa così il terzo all-time a riuscire nell’impresa dopo Chamberlain e Jack Twyman: lo sloveno attualmente viaggia a una media di 36,1 punti a partita, nessuno come lui in questo avvio di stagione.

Una serata da record per Luka Doncic che, nel post partita, parla sia delle sensazioni per aver eguagliato Wilt Chamberlain che della partita:

“Wilt Chamberlain? Lo sento spesso, è sempre li [ride ndr]. L’anno scorso non ero partito bene e questa cosa non mi piaceva, volevo partire meglio: ho studiato e lavorato sulle cose che non andavano e, ora, le cose vanno meglio e sono contento. Questi numeri non dipendono solo da me, ma anche dai miei compagni di squadra che si mettono nelle condizioni di farmi esprimere al meglio”

Luka Doncic speaks on tonight's win against the Jazz! #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/wyTqZ1vwBH

Settima partita consecutiva da almeno 30 punti per Luka Doncic, numeri e una prestazione che riempie di orgoglio coach Jason Kidd che, nel post partita, commenta così:

"I think it's special when you talk about MJ and Wilt… that's rare and we get to see that on a nightly basis."

Coach Kidd speaks on Luka's consistency so far this season. #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/VGaa6pr80e

