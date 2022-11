Seconda vittoria per i Los Angeles Lakers, che superano all’overtime i Pelicans: è una tripla di Matt Ryan a forzare i supplementari e a permettere ai gialloviola uscire vincitori dalla partita. Lonnie Walker IV è il top scorer dei Lakers grazie ai suoi 28 punti, mentre LeBron James e Davis si “consolano” con 20 punti a testa.

What a night from the squad. #LakersWin@lonniewalker_4: 28 pts@AntDavis23: 20 pts, 16 reb, 4 blk@KingJames: 20 pts, 10 reb, 8 ast@Troy_Brown33: 15 pts, 10 reb@russwest44: 13 pts, 7 reb, 9 ast@Matt_Ryan04: 11 pts pic.twitter.com/MkeVOH74V4 — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 3, 2022

Matt Ryan: “È stato il tiro più importante della mia vita”

I Lakers non volevano darsi per vinti, cercando in tutti i modi di portare a casa la vittoria. Alla fine del terzo quarto NOLA era in vantaggio di tre punti quando Austin Reavens ha trovato libero nell’angolo Matt Ryan che, senza esitazione, ha segnato la tripla che ha forzato l’overtime. Un tiro decisivo che ha permesso ai gialloviola di agguantare la vittoria nell’extratime, come racconta Ryan nel post partita:

“Per come era andata la partita non volevamo perdere: quando il coach mi ha chiamato in causa sapevo di dover aiutare la squadra. Il passaggio era pulito, la difesa mi aveva lasciato spazio per tirare e l’ho fatto: volevo ripagare la fiducia del coach e dei miei compagni, dovevo fare il mio lavoro e aiutarli, ero fiducioso che la palla entrasse e così è stato. Questo è stato il tiro più importante della mia vita, senza ombra di dubbio”

"This is definitely the biggest shot of my life." – Matt Ryan talks about his clutch moment and his unwavering confidence. pic.twitter.com/TNU6Z5HeIv — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 3, 2022

All’overtime è una tripla di Walker IV (autore di 28 punti) a regalare la vittoria ai Lakers, la seconda consecutiva. Una grande soddisfazione per LeBron James che, dopo un inizio complicato, vede importanti miglioramenti:

“Non ci siamo arresi e siamo rimasti focalizzati sul nostro obiettivo, quello di vincere la partita. Loro sono stati bravi a reagire, ma non gli abbiamo permesso di vincere. Il fatto che ragazzi come Ryan entrino e facciano la differenza, facciano la giocata giusta, significa che tutti lavorano nella stessa direzione”

LeBron James (20 pts, 10 reb, 8 ast) said he's been sick and in bed since Sunday after the game and will return to rest after the presser. pic.twitter.com/V54lOykbtd — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 3, 2022

Darvin Ham: “Siamo stati fortunati”

Per segnare la tripla sulla sirena Matt Ryan non è stato solo bravo, ma anche un po’ fortunato come afferma l’allenatore dei Lakers Darvin Ham nel post partita:

“L’azione era scritta, Austin [Reaves] ha trovato un passaggio incredibile per Matt che è riuscito a segnare: siamo stati fortunati. A parte questo mi è piaciuto come abbiamo giocato in alcuni tratti della partita, in altri meno ma il lavoro sta dando i suoi frutti. Non dobbiamo abbassare l’attenzione, è importante continuare a lavorare sodo”

"The play was definitely intended for [Matt Ryan], Austin [Reaves] threw a hell of a pass, and we were fortunate." – Darvin Ham talks about the Lakers fighting back to take the game to OT and winning it. pic.twitter.com/jZNB56rlQ1 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) November 3, 2022

