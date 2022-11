NBA, 15 partite visibili in chiaro sull’app ufficiale della lega nello stesso giorno: svelata la data esclusiva

Novità d’eccezione in arrivo per tutti gli appassionati di basket NBA sprovvisti di abbonamento League Pass. Lunedì 7 novembre 2022, giorno in cui scenderanno in campo tutte e trenta le franchigie della lega, l’app ufficiale della NBA trasmetterà in chiaro la diretta streaming di ciascuna delle quindici partite programmate.

Every team. Every game. All for FREE. All 30 NBA teams will be in action with 15 games on Monday (11/7) available for free on the new NBA App, with matchups tipping off 15 minutes apart! Download the NBA App: https://t.co/u5Rhjxh4Hj pic.twitter.com/JldiAY33xP — NBA (@NBA) November 3, 2022

Basterà pertanto scaricare l’applicazione ufficiale della NBA e creare un account (o accedere al servizio con le credenziali di riferimento) per fruire interamente dell’offerta esclusiva prevista per il prossimo lunedì. Le partite cominceranno in successione regolare a quindici muniti di distanza dalla palla a due della precedente, in modo tale da conferire agli appassionati la possibilità di spostarsi virtualmente da una finestra all’altra per accedere al maggior quantitativo possibile di materiale.

