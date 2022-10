NBA, Golden State in difficoltà. Draymond Green: “Difendiamo male”

Dopo la sconfitta subita nella notte contro i Detroit Pistons, Golden State deve fare i conti con se stessa. Gli Warriors, attualmente, hanno un record negativo (3-4) che li posiziona dodicesimi nella Western Conference. C’è ovviamente tempo per recuperare, ma le premesse non sembrano altrettanto positive.

I californiani sono troppo ‘leggeri’ in fase difensiva, come dimostrano i dati: la compagine di Steve Kerr ha concesso almeno 125 punti in quattro delle sette gare disputate. Inoltre hanno il 23° defensive rating della lega. Troppo poco per sperare di poter combattere con le prime della classe.

NBA, Draymond Green: “In attacco non facciamo circolare la palla”

Nel post-partita, Draymond Green ha provato a dare una spiegazione alle evidenti difficoltà in casa Golden State, criticando anche la fase offensiva e lo scarso movimento di palla:

“I nostri problemi difensivi nascono da quelli offensivi. Scarso equilibrio tattico e mancanza di movimento della palla. Con tanti giovani in campo l’esecuzione un po’ ne risente ma non è certo colpa loro. A dirla tutta nessuno di noi sta davvero giocando come sa, sui due lati del campo.”

