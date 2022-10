NBA, Magic Johnson ospite da Fazio: “Mi alzavo alle 6 di mattina per giocare a basket”

Tra gli ospiti presenti ieri sera a Che Tempo Che Fa, trasmissione guidata da Fabio Fazio su Rai Tre, anche Magic Johnson. La leggenda della pallacanestro internazionale, collegato da remoto direttamente da Nashville, ha ripercorso tutte le sue tappe di vita, da quello sportiva fino alla scoperta dell’HIV.

Magic ha spiegato come il suo amore verso il basket fosse già presente sin dalla tenera età:

“Mi alzavo alle 5 e alle 6 e cominciavo a palleggiare, i miei vicini uscivano pazzi perché stavano dormendo o avevano poche ore prima di andare a lavorare. Il campo di pallacanestro era a un paio di isolati di distanza, non avevo un canestro a casa ma adoravo il gioco. Ho potuto giocare perché mio padre ha sacrificato tanto per me. Avevo sei sorelle e tre fratelli, perciò mio padre ha dovuto lasciare il basket per andare a lavorare e badare a noi. Una volta arrivato in NBA è toccato a me ripagarlo degli sforzi fatti, permettendogli di smettere di lavorare per godersi la vita e anche la mia carriera, comprandogli una casa nuova. Ora ha 88 anni e lo ringrazio ogni giorno. È probabilmente il mio migliore amico.”