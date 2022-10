Nella vittoria dei Dallas Mavericks contro i Brooklyn Nets brilla la stella di Luka Doncic: lo sloveno chiude la partita con una tripla-doppia visto che il taccuino segna 41 punti, 14 assist e 11 rimbalzi. Prestazione superlativa dello sloveno che permette ai Mavs di superare i Nets all’overtime in una partita davvero combattuta.

Luka Doncic: “Vittoria di squadra, era difficile giocare contro KD e Irving”

La tripla doppia di Luka Doncic è stata l’ancora di salvezza dei Mavs, visto che le tre triple consecutive di Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber e Bullock sono arrivate dagli assist dello sloveno. Una partita intensa che si è protratta fino all’overtime, iniziatp con qualche minuto di ritardo visto che un tifo dei Nets ha lanciato un bicchiere in campo. Senza l’aiuto dei compagni, Doncic non avrebbe mai fatto una prestazione del genere, come spiega nel post partita:

“Il merito della vittoria è di tutti perché questa era una partita difficile che volevamo vincere: da solo non ci sarei riuscito. Stiamo stati bravi a reagire, non è facile giocare contro avversari come KD e Irving ma tutti hanno fatto il proprio lavoro. La difesa ha lavorato bene, Reggie e gli altri poi hanno fatto tutto bene: siamo felici della vittoria. Tripla-doppia? Mi fa piacere, ma sono più contento di aver vinto”

Hardaway Jr.: “Luka fa sempre la giocata giusta”

Oltre a Luka Doncic uno dei protagonisti della serata è Tim Hardaway Jr., uno dei realizzatori delle triple decisive. Il suo tiro nasce da un assist dello sloveno che, come spiega nella conferenza stampa post partita, riesce sempre a fare la giocata giusta:

“Luka è il miglior tiratore e il miglior giocatore che può prendersi la responsabilità di fare tiri difficili o decisivi, ma sa anche quando cambiare strategia per andare a canestro: ha una buona sensibilità nel capire quando deve tirare e quando deve far tirare gli altri. Riesce sempre a fare le giocate giuste”

Leggi anche:

NBA, il valore delle franchigie: Golden State prima in classifica

NBA, piove sul bagnato in casa Orlando Magic: infortunio per Cole Anthony

Rinnovata la partnership NBA tra Orlando Magic e Disney