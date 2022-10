NBA, Chris Paul a quota 11.000 assist in carriera

Chris Paul ci ha abituati ai record NBA di ogni genere, ma quello che ha infranto nella notte è davvero speciale: il giocatore dei Phoenix Suns ha raggiunto quota 11.000 assist in carriera. Un passaggio in alley-oop per Deandre Ayton che lo ha consacrato come il terzo giocatore nella storia della lega a raggiungere tale obiettivo dopo John Stockton e Jason Kidd.

Raggiunto dai microfoni il #3 ha ammesso:

“Onestamente non ne avevo idea finché non ho fatto il check-out del gioco.”

Per non farsi mancare davvero nulla, Paul è diventato il primo giocatore del campionato con 20.000 punti e 11.000 assist. Coach Monty Williams a fine partita non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per quanto raggiunto dal suo giocatore:

“È fantastico. Lo guardo e mi sento fortunato a poter allenare Chris Paul.”

John Stockton, storica bandiera degli Utah Jazz dal 1984 al 2003, ha servito 15.806 assist, seguito dall’attuale allenatore dei Dallas Mavericks Jason Kidd a quota 12.091. Paul ha raggiunto l’ambito traguardo contro i Los Angeles Clippers, squadra con la quale ha militato per sei stagioni e di cui è il leader di franchigia nella specialità.

“Ho avuto la fortuna di giocare per un po’ con molti grandi tiratori e grandi giocatori in generale. Sono privilegiato.”

Infine Paul ha ringraziato tutti i giocatori che lo hanno aiutato nel corso delle sue 17 stagioni nella lega, citando David West, Peja Stojakovic, Black Griffin, DeAndre Jordan, JJ Reddick e ora Devin Booker. Nella sfida contro contro i Clippers, il classe 1985, ha segnato 7 punti, catturato 8 rimbalzi e distribuito 11 assist ai compagni. Il 37enne ufficialmente è a quota 11.009 assist e dista “solamente” 1.082 assist dal secondo posto. L’unico altro giocatore nell Top 10 All-Time Assist Leader ancora in attività è LeBron James, attualmente settimo con 10.067 assist.

