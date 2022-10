NBA, Simone Fontecchio gioca e segna 13 punti, ma Utah perde contro Houston

Finalmente Simone Fontecchio. Dopo le ultime assenze e soli 64 secondi accumulati nelle prime tre partite, Simone Fontecchio nella notte ha visto il campo con più continuità. L’italiano, infatti, in 16 minuti sul parquet nella sconfitta di Utah contro Houston, ha registrato 13 punti con 5/9 dal campo e di cui tre triple messe a segno. Al termine del match, coach Hardy ha speso qualche parola per l’italiano

“Ci ha dato una spinta per provare a recuperare, è davvero un ottimo tiratore e sa come si sta su un campo da basket. Ha battuto bene i Close-out su di lui, preso alcune ottime decisioni in attacco: sono davvero felice per lui. “