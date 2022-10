NBA, Jason Tatum e Damian Lillard nominati giocatori della settimana

Sono Jayson Tatum – per la Eastern Conference – e Damian Lillard – per la Western Conference – i vincitori del premio “giocatore della settimana” per questi primi giorni di regular season.

L’All Star dei Boston Celtics ha contribuito all’ottimo inizio dei bianco-verdi (3-0 nel periodo preso in considerazione) registrando medie di 34.7 punti, 8.3 rimbalzi e 3.0 assist con una percentuale realizzativa notevole: il 58.7%. Con questa fanno 8 le volte che Tatum è stato votato per il suddetto premio. Per lui arriva anche un tweet speciale della sua franchigia:

Now that's how you start the season ☘️ Congrats, @jaytatum0 👏🏽 pic.twitter.com/BuJyIDjakG — Boston Celtics (@celtics) October 24, 2022

Il play dei Portland Trail Blazers non è stato da meno (3-0 il record della squadra) iniziando la stagione con 34.0 punti, 5.3 rimbalzi e 4.3 assist per partita. Per il 32enne già due le partite a quota 41 (contro Phoenix e Lakers). È la tredicesima volta in carriera che il prodotto di Weber State riceve questo riconoscimento. Celebrazione sui social anche per lui:

In attesa di scoprire se la prossima settimana saranno ancora loro ad essere incoronati, godiamoci questo splendido inizio di stagione 2022-2023.

