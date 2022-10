NBA, Magic Johnson sul record di Kareem Abdul-Jabbar: “Non credo che la prenderà bene”

Sembra solo questione di tempo, ma LeBron James dovrebbe superare Kareem Abdul-Jabbar nella classifica dei migliori marcatori della storia della NBA. Se non si fa male e non subisce un calo prestazionale inimmaginabile, LeBron dovrebbe diventare il capocannoniere della NBA in pochi mesi. Sull’argomento è intervenuto anche Magic Johnson il quale ha spiegato che secondo lui, Kareem non sarà felice quando il “Prescelto” registrare un nuovo record:

“Non credo che la prenderà bene. Devi essere sincero. Poi c’è il fatto che questo ragazzo gioca per i Lakers a Los Angeles. Penso che sarà una pillola dura da ingoiare. Penso che credesse che avrebbe detenuto quel record per sempre. E lo abbiamo pensato un po’ tutti oggettivamente. Per battere questo record, devi arrivare in NBA a 18 anni, non puoi pensare di superarlo arrivando in NBA a 21, 22. Ma devi arrivare a 18 ed essere subito pronto, essere bravo, eccellente. Non vedremo un altro LeBron, non vedremo un altro Kareem.”

Leggi Anche

NBA, Ben Simmons ancora espulso per 6 falli

NBA, Simone Fontecchio gioca e segna 13 punti, ma Utah perde contro Houston

Programmazione NBA Sky: le partite in onda dal 25 al 30 ottobre