NBA, Ben Simmons ancora espulso per 6 falli: “Non è colpa mia”

Con il risultato ancora in bilico tra Brooklyn Nets e Memphis Grizzlies, Ben Simmons – a 3’52” dalla fine – è stato espulso per aver commesso il sesto fallo. Colpa di Ja Morant, che ha lasciato rotolare silenziosamente la palla lungo il campo per lunghi secondi prima di recuperarla, aspettando poi il contatto con Ben Simmons. È la seconda volta in 3 partite che Simmons viene allontanato dal parquet per 6 falli. Queste le sue parole al termine del match:

“Ho appena rivisto l’azione. Non è stata colpa mia. L’arbitro ha chiamato fallo, ma ha commesso un errore, ecco com’è andata… È tutto molto frustrante. Non è colpa mia. Quel contatto è una stronzata. È frustrante perché si trattava di un momento delicato della partita, 4° quarto, in una partita fisica e serrata. È l’NBA, non il college o il liceo. Ci saranno dei contatti… ma è basket. Da un lato ti aspetti che la squadra giochi fisicamente, quindi giochi allo stesso modo in difesa, fisico, ma poi fischiano fallo. Devi adattarti e noi non ci siamo adattati bene, credo.”

Kevin Durant è d’accordo con la lettura del suo compagno di squadra:

“Non credo sia stato un fallo, ma è così. Ben è un veterano in questo campionato, quindi ha fiducia in se stesso e noi abbiamo fiducia in lui, ora l’importante è riprendersi nella prossima partita.”

Poco prima dell’epilogo nel finale del match, nel 1° quarto, Simmons aveva preso un tecnico:

“Non mi è stata data alcuna spiegazione per questo fischio. Anche perché l’arbitro non aveva niente da dire. Mi hanno detto che – poiché Ja aveva preso un tecnico, doveva darne uno anche me perché avevo detto qualcosa. Ma non è stato qualcosa di malizioso, non era contro l’arbitro, per me faceva solo parte del basket. Ci sono emozioni che escono durante una partita. Non ho insultato nessuno, né niente. Ho solo detto che era una stronzata fischiare, e rimango convinto di questo fatto.”

