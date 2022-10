Adam Silver: “Retrocessioni da NBA a G League? Teniamo d’occhio diverse soluzioni”

In una intervista rilasciata a Malika Andrews a NBA Today, Adam Silver ha parlato ancora una volta di come poter perfezionare le regole per evitare il cosiddetto tanking da parte delle franchigie presenti nella lega. Il fenomeno, potrebbe essere adottato in maniera sconsiderata dalle squadre, per cercare di arrivare ad avere la prima scelta Draft 2023 che vorrebbe dire aggiudicarsi il tanto inflazionato Victor Wembanyama.

Il tanking è problema per la NBA e il suo prodotto da ormai diversi anni, e Silver ha ammesso di non avere una soluzione migliore in questo momento:

“Attualmente, se arrivi in fondo alla classifica NBA hai una probabilità del 14% di ottenere la prima scelta. Riconosco che alla fine le probabilità sono quelle che sono e non si tratta di superstizione. 14% di possibilità è migliore dell’1% o 0. Non c’è alcun vantaggio per una squadra di essere la squadra peggiore del campionato, perché anche se sei una delle squadre con le prestazioni peggiori, hai un 14% di possibilità. È una di quelle cose per cui non esiste una soluzione perfetta, ma crediamo ancora che il draft sia il modo giusto per ricostruire la tua squadra nel tempo. Non abbiamo trovato un sistema migliore.”

Abbiamo appreso qualche giorno fa che il commissioner della Lega aveva pensato anche ad un sistema di retrocessione NBA. Silver è quindi tornato a parlare di questa ipotesi che sembra essere estrema:

“Non posso dire di essere aver preso seriamente il tema quando abbiamo parlato di retrocessione, perché oggettivamente non abbiamo lo stesso sistema del calcio europeo e non avrebbe senso mandare una squadra NBA nella G League o una squadra della G League nella NBA. Ovviamente è così che le altre leghe affrontano situazioni come questa, dove costringono le squadre a rimanere competitive perché le conseguenze di finire in fondo alla classifica sono drammaticamente dannose per la salute economica della squadra. Ma come ho detto a Phoenix, è qualcosa che teniamo a mente.”

