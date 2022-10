NBA, Steve Nash su Ben Simmons: “Sta crescendo, ha fatto un passo avanti”

Il primissimo debutto di Ben Simmons con i Brooklyn Nets non era stato un successo poiché il leader australiano aveva dovuto lasciare il campo dopo aver commesso 6 falli in un amen. Aveva confidato di “essere stato troppo eccitato” per l’esordio con la canotta dei newyorchesi, ma questa notte Simmons ha fatto decisamente meglio nella vittoria dei suoi contro i Raptors. Il giocatore ha chiuso con 6 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 2 stoppate in 32 minuti. Per la sua felicità:

“Nash mi dice sempre di attaccare quando posso, di essere me stesso. È facile a dirsi, ma devi andare sul campo e farlo, ed è più complicato. Ma è una mia responsabilità. Devo continuare a spingere. Non sono uscito per 6 falli stavolta, il che è positivo. Ho commesso meno palle perse. Quindi dobbiamo continuare così.”

Soddisfatto anche coach Nash:

“È un passo avanti per Ben. Fin dall’inizio è stato più aggressivo. Ogni volta che entra in area avversaria crea problemi. Sta iniziando a mostrare il giocatore che può essere e penso che abbia ancora molta strada da fare, quindi sono davvero orgoglioso di lui. Ha recuperato smalto dalla prima serata e ho pensato che oggi fosse molto più aggressivo in una partita importante per noi.”

Poi, l’analisi di Kevin Durant:

“Ha attaccato il ferro, ha giocato libero da ogni pensiero. Penso che siamo tutti ansiosi quando inizia la stagione, quindi dovevamo cominciare meglio la partita rispetto all’ultima volta. Stasera Ben ha influenzato il gioco il più possibile. Abbiamo bisogno di lui, ma penso che fossimo tutti un po’ più rilassati oggi, anche gli allenatori.”

