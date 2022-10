Kevin Durant su Wembanyama: “Non puoi creare un giocatore del genere su NBA Live 99”

Per due settimane, non passa giorno senza che una superstar della NBA non menzioni Victor Wembanyama. Il francese ha sbalordito tutti nelle sue due partite a Las Vegas contro l’Ignite G League. Kevin Durant è uno di quei giocatori impressionati dal giovane interno francese, di cui ha detto:

Nel suo podcast The ETCs, ha parlato ancora di Victor, dal quale si chiede dove può uscire.

“Non puoi nemmeno descriverlo. Non puoi nemmeno creare qualcuno del genere. Anche in NBA Live 99 non potevi creare qualcuno di 2 metri e 24. Poi quando hai quella taglia, non puoi correre. Che aspetto hanno i suoi genitori? (ride) Di che città è? Come si diventa qualcuno che naturalmente gioca a basket in quel modo? So di essere cresciuto in una città in cui dovevo solo uscire di casa e attraversare la strada per andare a palleggiare ogni giorno. Diventa naturale. Mi chiedo come per alcuni diventi una seconda natura. Nella mia città tutto ruotava intorno al basket, c’era una squadra NBA. Ma lui viene dalla Francia, non c’è proprio un grande riferimento nella vita di tutti i giorni. Mi chiedo. Sono solo curioso. Ma da dove viene?”