NBA, Steve Kerr su Stephen Curry e LeBron James: “Fanno sembrare tutto così facile”

Siamo di fronte all’ennesima stagione NBA per LeBron James e Stephen Curry, che stanotte hanno iniziato rispettivamente la 20a e la 14a annata nella lega. Nonostante il peso dell’età e delle partite, i due campioni sembra non cedere alcunché al tempo. Lo hanno mostrato nella notte con 33 punti, 6 rimbalzi, 7 assist e 4 palle rubate di Steph Curry e 31 punti, 14 rimbalzi e 8 assist per LeBron. Ossia i migliori scorer del match tra Golden State Warriors e Los Angeles Lakers.

Il primo ad essere (parzialmente) stupito delle nuove prestazioni dei due, è stato coach Steve Kerr:

“È piuttosto sorprendente quello che fanno. Questi sono due ragazzi così dediti al gioco, alla loro salute, alle loro abilità. È fantastico. Fanno sembrare tutto quello che fanno, fin troppo facile.”

Steph Curry ha 34 anni, mentre il Prescelto viaggia sui 38. Il 99% dei giocatori NBA, a quell’età è in pensione. Etica del lavoro, professionalità e progressi nella preparazione atletica: tutto questo consente loro di continuare ad essere tra i migliori giocatori della lega. LeBron ha giocato 35 minuti e Steph 33. Queste le parole di Kerr:

“Giocatori come loro che fanno numeri anche ad età avanzata? Non succede da molto. Siamo più intelligenti ora. I giocatori hanno più conoscenza. Forniamo molte più risorse per aiutare i giocatori sotto ogni aspetto e anche loro son più preparati a curarsi da soli. Sembra che ora abbiamo molti più giocatori che giocano ad un livello molto alto in un’età che prima era considerata una specie di fine corsa.”

