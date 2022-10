Programmazione NBA Sky: le partite trasmesse nella prima settimana di stagione 2022-23

Dopo due settimane di preseason, nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre partirà ufficialmente la regular season NBA 2022-2023. Pronto a riaccendersi appieno anche il canale tematico Sky Sport NBA (209 della piattaforma satellitare), che accompagnerà i fan con le telecronache in italiano in esclusiva delle migliori partite, fino a 12 a settimana. Una lunga maratona, dalla stagione regolare ai Playoff, fino alle Finals di giugno. Imperdibile anche il consueto appuntamento con l’All-Star Game 2023, in programma a Utah a trent’anni di distanza dalla prima volta. Andiamo con ordine e scopriamo la programmazione della prima settimana di stagione regolare.

Sky Sport NBA, le partite trasmesse dal 18 al 23 ottobre: date, orari, telecronisti, repliche

Si parte subito con il doubleheader coast to coast, dal TD Garden di Boston al Chase Center di San Francisco. Entrambe le partite della notte d’apertura saranno live sul satellite e in streaming su Now TV per gli abbonati. Alcune partite andranno anche in simulcast sul canale vetrina del pacchetto Sport, Sky Sport Uno (numero 201). Vediamo il dettaglio.

Notte tra martedì 18 mercoledì 19 ottobre

Philadelphia 76ers @ Boston Celtics, in diretta all’1:30 su Sky Sport Uno (canale 201).

Telecronaca live in italiano affidata ad Alessandro Mamoli, con il commento tecnico di Davide Pessina.

Los Angeles Lakers @ Golden State Warriors, in diretta alle 4:00 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di mercoledì 19 ottobre, con telecronaca in italiano affidata a Mauro Bevacqua e Fancesco Bonfardeci.

Notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 ottobre

Cleveland Cavaliers @ Toronto Raptors, in diretta all’1:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Portland Trail Blazers @ Sacramento Kings, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

New Orleans Pelicans @ Brooklyn Nets, in diretta all’1:30 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di giovedì 20 ottobre, con telecronaca in italiano affidata ad Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.

Notte tra giovedì 20 e venerdì 21 ottobre

Los Angeles Clippers @ Los Angeles Lakers, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di venerdì 21 ottobre, con telecronaca in italiano affidata a Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.

Notte tra venerdì 21 e sabato 22 ottobre

New Orleans Pelicans @ Charlotte Hornets, in diretta all’1:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Phoenix Suns @ Portland Trail Blazers, in diretta alle 4:00 su Sky Sport NBA. (canale 209).

Commento live in lingua originale.

Denver Nuggets @ Golden State Warriors, in diretta alle 4:00 su Sky Sport Uno (canale 201).

Commento live in lingua originale. Repliche nella giornata di sabato 22 ottobre, con telecronaca in italiano affidata a Dario Vismara e Matteo Soragna.

Notte tra sabato 22 e domenica 23 ottobre

San Antonio Spurs @ Philadelphia 7ers, in diretta a mezzanotte su Sky Sport NBA (canale 209)

Telecronaca live in italiano affidata ad Andrea Solaini, con il commento tecnico di Marco Crespi.

Toronto Raptors @ Miami Heat, in diretta alle 3:00 su Sky Sport NBA (canale 209).

Commento live in lingua originale

Domenica 23 ottobre

Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers, in diretta alle 21:30 su Sky Sport NBA (canale 209).

Telecronaca live in italiano affidata a Falvio Tranquillo con il commento tecnico di Davide Pessina.