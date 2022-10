NBA, la consegna degli anelli ai Golden State Warriors campioni 2021-2022

Ci siamo! La stagione NBA 2022-2023 ha visto il suo debutto la scorsa notte con gli incontri tra Philadelphia 76ers – Boston Celtics e Los Angeles Lakers – Golden State Warriors. Come da tradizione, con l’opening night, va in scena uno degli eventi più attesi dai tifosi NBA: la consegna degli anelli. I campioni in carica dei Golden State Warriors hanno svelato e distribuito dei sgargianti gioielli per una squadra che ha vinto quattro degli ultimi otto campionati.

L’anello dei campioni 2021-2022

Gli anelli dei campioni 2021-2022 da 16 carati sono stati realizzati utilizzando diamanti gialli e bianchi incastonati in oro giallo a rappresentare le loro 16 vittorie nei playoff della scorsa stagione. Ha sette carati di diamanti gialli tagliati a cuscino sulla lunetta a ricordare i sette campionati vinti dalla squadra, il tutto circondato da 43 baguette di diamanti sul logo Warriors in omaggio ai 43 punti realizzati da Stephen Curry in gara 4 delle Finali NBA.

Uno scompartimento segreto personalizzato mostra una collezione dei trofei vinti dai singoli giocatori: quattro per Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson e Andre Iguodala, tre per Kevon Looney e uno per tutti gli altri. Altre caratteristiche dell’anello includono lo stile architettonico del Chase Center sul lato, i risultati di ogni serie di Playoff, il mantra della squadra “Just Us” e un modello della Oracle Arena sul lato inferiore. I gioielli sono stati progettati dallo studio “Jason” di Beverly Hills.

In attesa di scoprire se gli Warriors avranno l’impegno di progettare un nuovo anello e aggiungere un nuovo trofeo allo scompartimento segreto, godiamoci questa perla in un video presentazione divulgato da SportsCenter.

