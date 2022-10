NBA, Embiid e Smart vicini alla rissa. Marcus: “Potevo aprirgli la testa”

Nel corso della partita vinta dai Boston Celtics contro i Philadelphia 76ers, Marcus Smart e Joel Embiid hanno alzato sensibilmente la tensione all’inizio del terzo quarto, quando il primo è stato atterrato – a sua detta in maniera volontaria – dal lungo avversario, rischiando anche ‘danni’ più pesanti al braccio, rimasto incastrato con lo stesso Embiid. A fine partita, Smart ha parlato in questa maniera di quanto successo:

“Sono andato per rubare il pallone dopo il rimbalzo, una giocata cestistica. L’arbitro ha fischiato un fallo, il mio braccio è rimasto lì e lui ha cercato di rompermelo. Tutti hanno visto quello che è successo. Se l’avessi fatto io, probabilmente sarei stato espulso, multato e sospeso per tre o quattro partite. Non capisco come sia possibile che io sia stato l’unico a ricevere un tecnico. Sono il Difensore dell’Anno in carica e vengo trattato così? È dura. Avrei potuto aprirgli la testa in due, ma non l’ho fatto. Questa è la maturità che abbiamo in questa squadra. Andiamo avanti.”