La NBA celebra Bill Russell

Le prime partite della stagione, la consegna degli anelli ai campioni 2021-2022 Golden State Warriors e infine la celebrazione alla leggenda NBA Bill Russell. Una notte magica, la scorsa, per ogni tifoso di basket. Al TD Garden si consuma un’emozionante ricordo del giocatore più vincente, in termine di anelli – 11 in 13 stagioni.

15 minuti prima della palla a due, le due squadre hanno celebrato la vita di Russell scomparso il 31 luglio 2022, la cui maglia #6 sarà ritirata e non potrà più essere indossata da nessun giocatore. I fan sono attivati nell’arena per trovare biglietti commemorativi blasonati con l’immagine della maglia di Russell. Un”6″ verde chiaro è stato sovrapposto al parquet da gioco. La poetessa Porsha Olayiwola ha reso omaggio con una poesia:

Before tip-off tonight the @celtics honored Bill Russell with a poem titled "SESTINA" written and performed by Porsha Olayiwola 💚 pic.twitter.com/xAn4DuQx0j — NBA (@NBA) October 18, 2022

I Celtics hanno offerto il loro tributo dalla voce del loro All-Star Jaylen Brown, che ammirava Russell sia come uomo che come giocatore:

“Bill Russell era un grande uomo per chi rappresentava. Durante il picco della tensione raziale nella nostra società, rappresentava il tipo di nobilità e onore che trascendeva lo sport. La quantità di rispetto che riceve dal suo popolo vivrà per sempre. e sono grato di avergli potuto stringerli la mano.”

"He represented a type of nobility and honor that transcended sports." Jaylen Brown and the Celtics pay tribute to NBA legend Bill Russell 🙏 pic.twitter.com/CDARcl1w9u — NBA on TNT (@NBAonTNT) October 18, 2022

Russell, oltre ad essere un gigante in campo, rappresentava un’importante voce nella difesa dei diritti civili. L’NBA ritirerà il suo numero che potrà continuare ad essere utilizzato dai giocatori che lo hanno in dote ma che una volta smesso d’essere indossato non potrà più essere scelto da futuri giocatori.

Leggi anche:

NBA, la consegna degli anelli ai Golden State Warriors campioni 2021-2022

NBA, Joel Embiid: “Voglio essere il giocatore più forte della storia”

I roster delle 30 squadre NBA per la stagione 2022-23