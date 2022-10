NBA, Joel Embiid: “Voglio essere il giocatore più forte della storia”

Nella notte Joel Embiid ed i Sixers inizieranno ufficialmente la loro stagione, ancora una volta con aspettative altissime, loro che hanno vissuto un fallimento – l’ennesimo – durante l’ultima annata sportiva andata in archivio. Phila ha ceduto di fronte gli Heat, ma dopo una stagione turbolenta con la soap opera di Ben Simmons e l’arrivo di James Harden durante la scorsa regular season, ora i 76ers sono tornati con grandi ambizioni, a cominciare da Joel Embiid. Quest’ultimo ha trascorso un’estate impegnativa, allenandosi per alzare il suo livello:

“Voglio essere il miglior giocatore del mondo. Voglio essere il miglior giocatore della storia e ci vorrà molto effort per poter essere considerato in quella discussione, cosa che ho intenzione di fare. So quanto sono bravo e so quanto posso diventare bravo ed è per questo che quest’estate ho lavorato per cercare di raggiungere un altro livello. Vincere un titolo significherebbe molto e questo è l’obiettivo.”