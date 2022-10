NBA, Zion Williamson conferma: “Ci sarò alla prima stagionale”

Zion Williamson, star dei New Orleans Pelicans, è certo che scenderà in campo per la partita di apertura della nuova stagione NBA contro i Brooklyn Nets. Il giocatore ha confermato a Marc Stein che mercoledì tornerà finalmente sul parquet dopo un anno di assenza. Willie Green ha detto che Williamson è stato in grado di completare una sessione di allenamento nella giornata di lunedì.

L’aggiornamento arriva dopo che Zion aveva lasciato la partita di preseason della scorsa settimana a causa di un dolore alla caviglia sinistra. Il lungo era tornato in campo per il secondo tempo, prima di dare forfait per l’ultima partita di pre-campionato contro gli Atlanta Hawks. Qualsiasi infortunio è motivo di preoccupazione per Williamson, che ha saltato tutto il 2021-22 a causa di una frattura da stress al piede. La scelta numero 1 del Draft 2019 ha giocato solo 85 partite in totale in tre stagioni NBA.

