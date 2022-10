NBA, Isiah Thomas su Wembanyama: “È un George Gervin di 2.21 metri”

Diverse leggende NBA si sono presentate ad Abu Dhabi per la preseason NBA, passata anche in quella zona. Shaquille O’Neal e Isiah Thomas hanno quindi commentato insieme il fenomeno Victor Wembanyama, ormai sulla bocca di tutti dalla sua recente visita negli Stati Uniti. Thomas ha parlato in questa maniera del francese:

“Sarà la prima scelta del Draft, questo è certo. Guardarlo giocare in attacco è come guardare un George Gervin di 2,21 m . È smooth come come lui, ha persino alcune espressioni facciali di George Gervin. Non so se ha mai guardato video di Gervin, ma quando lo guardo giocare, mi ricorda lui. Cambierà il modo di giocare, ci sarà molta pressione su di lui. Ma ha un bell’aspetto, mi piace molto la sua forza di carattere, il suo atteggiamento. Lì domina. C’è chi gioca e chi domina. Io non volevo solo giocare, volevo dominare. E questo sembra essere il suo modo di avvicinarsi alle partite del tipo “io dominerò l’avversario”.”

Stesso discorso per Shaq, che ha commentato così:

“È un 2.21 m, dribbla, tira: tutti parlano di lui come del futuro numero 1 del draft. Se rimane in salute e continua a giocare bene lo sarà sicuramente. Giocatore molto bravo. Dipende da lui. Ha tutti gli strumenti, tutte le abilità necessarie per fare bene, quindi dipende da lui. Non ho ancora visto nessuna reale pressione su di lui. Al momento tutte le clip che vedo sono clip in attacco. È un 2.21 m con un bel tocco, gioca come una guardia, ma se vorrà diventare il miglior big di sempre, dipende solo da lui.”

