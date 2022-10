NBA, Russell Westbrook distante dai compagni nel prepartita. Lui risponde: “L’ho sempre fatto”

Non si può certo dire sia inizio di stagione particolarmente felice per Russell Westbrook. La guardia losangelina è finito nuovamente al centro della polemica per una serie di video in cui appare nervoso e distante rispetto al resto del gruppo, atteggiamento che non è certo passato inosservato. Sono diventati virali, nelle scorse ore, le immagini della sfida di preseason tra i Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers (118-113 il finale) in cui in diverse occasioni il #0 dei Lakers parrebbe non nascondere una certa tensione nei confronti dei compagni.

Gli indizi in una serie di video

Indizi nascosti in una serie di video: in uno di essi, il nuovo compagno di squadra Patrick Beverly chiama a raccolta i compagni per discutere di una tattica al fine di contenere gli uomini guidati da Chris Finch. Westbrook però rimane in disparte e dev’essere richiamato dagli altri compagni presenti in campo:

Sempre durante lo stesso incontro, Westbrook ha un atteggiamento nervoso nei confronti di un avversario: Jaden McDaniels.

Ed infine le immagini che forse hanno sollevato più ogni altra le polemiche nei confronti del prodotto di UCLA: un Russell Westbrook che resta in disparte nel prepartita mentre i compagni si stringono nel rito dell’huddle, il cerchio che i giocatori formano per darsi la carica prima dell’inizio della partita:

A questo proposito il giocatore è intervenuto, dandone spiegazioni e avanzando ipotesi:

“È il mio rito prepartita, l’ho sempre fatto da quando sono arrivato in NBA: penso che abbiano tagliato il video in maniera voluta e le persone su internet abbiano iniziato a specularci sopra.”

Il giocatore ha poi aggiunto che nell’occasione in cui i giocatori si sono riuniti al cospetto di Beverly, lui fosse impegnato a discutere con gli arbitri mentre nel prepartita stesse discutendo con gli allenatori. Secondo alcune fonti locali, ci sarebbero gli stessi video ripresi da angolazioni diverse che avvallerebbero le risposte di Westbrook. I sospetti rimangono, tuttavia, nell’aria: tra voci d’addio, la sua conferenza stampa sui Lakers di qualche settimana fa, unito all’aggiunta al roster dell’acerrimo “nemico” Patrick Beverly e alla sua distanza da LeBron James alla Summer League fanno intuire che la storia difficilmente vedrà la sua conclusione a breve.

Nella sconfitta contro i T’Wolves, Westbrook ha segnato 5 punti (solo 1/3 il conteggio dei tiri presi dalla guardia), catturato 3 rimbalzi e distribuito 4 assist in 25 minuti di gioco.

