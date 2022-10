La NBA promuove quattro arbitri dalla G League per la stagione 2022-2023

Tramite un comunicato la NBA ha annunciato in giornata che gli arbitri della G League Cheryl Flores, Robert Hussey, Matt Kallio e Dannica Mosher verranno promossi a funzionari dello staff NBA nella stagione 2022-2023.

L’annuncio è stato dato da Monty McCutchen, Senior Vice President della NBA, con le seguenti parole:

“Cheryl, Robert, Matt e Dannica hanno dimostrato l’abilità e la professionalità richieste per essere membri dello staff arbitrale della NBA. Siamo entusiasti che abbiano raggiunto questo obiettivo, pietra miliare della loro carriera”.

Cheryl Flores e Dannica Mosher vanno ad aggiungersi a Lauren Holtkamp-Sterling, Simone Jelks, Ashley Moyer-Gleich, Natalie Sago, Jenn Schroeder e Danielle Scott, portando ad otto il totale di arbitri donna per la prossima stagione. Inoltre Matt Kallio sarà il primo ufficiale internazionale a entrare a far parte dello staff arbitrale della NBA. Ricordiamo che la regular season NBA inizierà martedì 18 ottobre con due partite.

I Philadelphia 76ers andranno a far visita ai Boston Celtics, vice campioni in carica ed i Golden State Warriors, campioni uscenti, ospiteranno i Los Angeles Lakers.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/MYT19XsvmB — NBA Communications (@NBAPR) October 13, 2022

