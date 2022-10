NBA, Draymond Green torna a disposizione dopo la rissa con Poole: “Guardiamo avanti”

Dopo una settimana di sospensione, Draymond Green è tornato ufficialmente a disposizione di Steve Kerr. Green è stato sfortunato protagonista di una rissa scatenata qualche settimana fa con Jordan Poole per ‘futili motivi’.

Draymond è stato solamente multato dalla franchigia e allontanato per 7 giorni. Il giocatore ha quindi parlato del suo reintegro all’interno della compagine californiana in questa maniera, avvenuto solo dopo il ‘permesso’ da parte dello stesso Poole:

“Abbiamo discusso di cosa serve per lasciarci alle spalle tutto questo e seguiremo questa strada: non continueremo a guardare al passato. Bisogna essere sicuri che il senso di cameratismo della squadra resti intatto: se così non fosse, l’equilibrio può essere nuovamente rotto con facilità. Jordan è un professionista e io altrettanto: abbiamo un lavoro da fare e ci atterremo ai nostri compiti. A livello personale non so cosa accadrà, non dipende da me: so che i miei gesti ormai sono irrilevanti. La garanzia è che entrambi di sicuro faremo il nostro lavoro per la squadra al meglio.”