NBA, Antetokounmpo commenta la quinta sconfitta dei Bucks in preseason

I Milwaukee Bucks chiudono il periodo precampionato nel peggior modo possibile. Cinque sconfitte in cinque partite. Contro i Brooklyn Nets, Giannis Antetokounmpo è sceso in campo solo per la seconda volta: l’impegno con la sua nazionale a EuroBasket ha imposto una preziosa gestione delle forze. Nella sua seconda apparizione il greco ha messo a referto 24 punti con 14 rimbalzi e 4 assist.

Il commento post partita

Il debutto in campionato si avvicina. La prima gara, con i Philadelphia 76ers, è fissata per il 21 ottobre. I Bucks si presenteranno sicuramente senza Khris Middleton che ha ricominciato ad allenarsi questa settimana dopo l’intervento chirurgico al polso di luglio. Ma Giannis Antetokounmpo è sicuro che la squadra tornerà sui binari giusti prima dell’inizio del campionato:

“I ragazzi che sono out, chissà quando torneranno. Questo è quello che abbiamo in questo momento. Abbiamo ancora una grande squadra, ma mancano sette o otto giorni alla prossima partita e a quando conta davvero. Dobbiamo allacciarci le cinture e iniziare a provare a costruire buone abitudini.”

Il tragico score della preseason, comunque, non lo spaventa:

“Non mi preoccupa. Ciò che mi preoccupa sono le nostre abitudini e il costruirne di buone. In questo momento non siamo abbastanza accesi, non abbiamo senso di urgenza. Ma alla fine dei conti è la preseason. Abbiamo tutto il campionato per ritrovarci.”

Il numero 34 dei Bucks ha poi concluso:

“Non sarà facile. Credo che la nostra mente a volte si dimentichi e pensi che sarà facile. Personalmente, devo uscire forte e dettare i toni, giocare duro. Costruire buone abitudini, giocare per migliorare, giocare per la squadra. E come squadra dobbiamo essere affamati, dobbiamo giocare insieme, difendere meglio.”

