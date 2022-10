NBA, Pistons: infortunio per Marvin Bagley III

La gara di preseason giocata nella notte italiana contro gli Oklahoma City Thunder dura solamente 56 secondi per Marvin Bagley III. L’ala ex Sacramento Kings scivola sul parquet della Little Caesars Arena, lasciando suo malgrado l’area libera per la schiacciata, poi sbagliata, di Jeremiah Robinson-Earl.

Il ginocchio destro si piega in modo molto strano e costringe Bagley ad uscire dal campo e non farvi più ritorno.

Le analisi a cui si è sottoposto nelle ore successive alla gara di preseason hanno evidenziato un livido osseo e una distorsione al ginocchio destro. Distorsione curabile in circa 3/4 settimane che giocoforza non gli permetterà di iniziare la regular season insieme ai suoi compagni.

Più minuti per Jalen Duren

La vera domanda che aleggia nell’aria, dopo il brutto infortunio subito da Marvin Bagley, riguarda chi prenderà i minuti che lascia l’ex Sacramento Kings sul parquet.

La sua assenza nelle prime partite di regular season lascia inevitabilmente tanto spazio nel reparto lunghi dei Detroit Pistons.

Questo dovrebbe permettere a Jalen Duren di guadagnare più minuti fino a quando Bagley non sarà in grado di tornare in campo. Finora il prodotto di Memphis ha fatto registrare 2 punti e 14 rimbalzi nella prima partita in maglia Pistons contro i New York Knicks e 5 punti conditi da 10 rimbalzi ieri sera contro gli Oklahoma City Thunder.

Leggi anche:

NBA, LaMelo Ball fuori per l’inizio di stagione

NBA 2022-23 Season Preview: Pacific Division, nel cuore della competizione

NBA, Steve Nash avverte su Simmons: “Non sarà al meglio nel breve periodo”