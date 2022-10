NBA, LaMelo Ball fuori per l’inizio di stagione

Gli Charlotte Hornets si apprestano a cominciare il nuovo campionato orfani di LaMelo Ball. Il Rookie of the Year 2021 si è sottoposto a una risonanza magnetica, dopo l’infortunio rimediato lunedì, che ha evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra. Il problema non è grave, ma il classe ’01 salterà comunque alcune delle gare iniziali di regular season.

Come cambiano gli Hornets

LaMelo Ball si è infortunato nel corso dell’ultimo match contro gli Washington Wizards. Anthony Gill è caduto sul suo piede e la point guard degli Hornets è rimasta a terra dolorante per molti minuti. Ball ha poi abbandonato il campo dopo aver disputato 20 minuti di partita con 9 punti, 5 rimbalzi e 3 assist.

L’assenza di LaMelo lascia uno spazio scoperto sul parquet. Terry Rozier dovrebbe colmare il vuoto a partire dalla gara di stasera, l’ultima della preseason di Charlotte, con i Philadelphia 76ers. Una soluzione che potrebbe trovare seguito anche per l’inizio di campionato, almeno fino a quando Ball non tornerà a disposizione.

Gli Hornets hanno perso tutti e quattro i loro incontri di preseason. Il margine medio di sconfitta è preoccupante: 21 punti.

