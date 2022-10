Un’altra notte di preseason NBA è ormai alle spalle, dove si sono giocate otto partite: i Brooklyn Nets vincono grazie a Kyrie Irving contro i Milwaukee Bucks, così come i Miami Heat – trascinati da un super Adebayo – regolano i New Orleans Pelicans. Perdono sia i Lakers che i Clippers, mentre vincono Cleveland, 76ers e i Sacramento Kings.

Brooklyn Nets 107 – Milwaukee Bucks 97

Partita abbastanza equilibrata tra le due compagini, con i Nets che spingono un po’ di più sull’acceleratore nel primo e terzo quarto tanto quanto basta per assicurarsi la vittoria. Mattatore della serata è Kyrie Irving, autore di una prestazione da ben 23 punti, mentre Kevin Durant ne sigla 19 in 31 minuti. Ai Bucks non bastano i 24 punti di Giannis Antetokoumpo per evitare la sconfitta.

New Orleans Pelicans 103 – Miami Heat 120

Nella penultima notte di preseason NBA i Miami Heat vincono senza troppe preoccupazioni contro New Orleans: è Bam Adebayo a trascinare la vittoria con i 25 punti realizzati in 25 minuti giocati, spicca anche la prestazione di Tyler Herro che ne segna 23 con 5/7 da tre punti mentre Jimmy Butler chiude la serata a 12 punti. I Pelicans perdono Zion Williamson all’inizio del secondo quarto per una distorsione della caviglia, con l’ex talento di Duke che chiude la sua serata con 11 punti.

Minnesota Timberwolves 118 – Los Angeles Lakers 113

Cadono i Los Angeles Lakers contro i TWolves: LeBron James tira fuori dal cilindro una grande prestazione da 25 punti e 9/12 dal campo, seguito da Anthony Davis e i suoi 19 punti. Tutto ciò non basta per conquistare la vittoria perché Minnie ha in Naz Reid il suo asso nella manica: 22 punti per lui che, aggiunti ai 15 a testa di Luka Garza e D’Angelo Russell gli permettono di battere i Lakers.

Denver Nuggets 126 -Los Angeles Clippers 115

Partita molto equilibrata tra i Nuggets e Clippers: in casa Denver sono ben otto i giocatori che vanno in doppia cifra, tra cui Ish Smith e Kentavious Caldwell-Pope, autori rispettivamente di 15 e 14 punti; Nikola Jokic rimane fermo a 2 punti, 3 rimbalzi e sette assist. Tra i Clippers Norman Powell scatenato con 34 punti, 11/14 dal campo e 4/6 da tre, mentre Paul George non supera i 2 punti realizzati.

Le altre partite della notte

Nella notte di preseason NBA i Cleveland Cavaliers si impongono su Atlanta grazie alla coppia Donovan Mitchell e Darius Garland – rispettivamente 24 e 23 punti per loro -, mentre partita molto avvincente tra i Knicks e gli Indiana Pacers, trascinati da Bennedict Mathurin e i suoi 27 punti. I Sacramento Kings vincono 105-104 sui Phoenix Suns, così come i 76ers trovano la vittoria su Charlotte per 94-99.

