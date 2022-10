Attimi di preoccupazione per i tifosi dei New Orleans Pelicans quando, all’inizio del secondo quarto, hanno visto Zion Williamson abbandonare il terreno di gioco per infortunio: per l’ex talento di Duke una distorsione alla caviglia. Per sicurezza coach Green l’ha sostituito e, come conferma il giocatore, non è nulla di grave.

Pelicans say Zion Williamson (left ankle soreness) will not return to tonight's game. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) October 13, 2022

Zion Williamson: “Su Twitter tutti dottori, ma la verità è che sto bene”

La distorsione alla caviglia non è un grave infortunio, come rassicura lo stesso Zion Williamson che ha lasciato il campo per precauzione e non rischiare di peggiorare la situazione. Su Twitter molti utenti avevano sentenziato il peggio, come racconta lo stesso giocatore:

“Twitter ha già fatto il suo dovere: a quanto pare sono tutti dottori. Dopo il problema ho giocato pochi minuti, è andato tutto bene. Poi mi hanno fatto uscire solo per controllare meglio. Volevamo guardarlo, farlo controllare da un dottore e lui ha appena detto che è solo un po’ di dolore ma, al di fuori di questo, personalmente mi sento bene”

Zion Williamson says he’s fine. Said when injury happened, he popped back up and played more minutes. Said everything was precautionary and he feels he’s day to day. Jokes that he understands Twitter is full of doctors. — Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) October 13, 2022

Per un momento molti utenti di Twitter e tifosi dei Pelicans hanno temuto il peggio per Zion Williamson, dopo che l’anno scorso ha saltato tutta la stagione a causa dell’infortunio al piede destro. Momenti difficili dove l’ex stella di Duke ha trovato conforto e voglia di non arrendersi ascoltando l’album di Notorious BIG – Ready to Die, come racconta lui stesso:

“Ha cambiato la mia vita, mi ha aiutato a rimanere concentrato durante la riabilitazione. Questo è il mondo, non c’è niente che possa fare per cambiarlo, l’unica cosa è viverlo al meglio”

