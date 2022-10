Mercato NBA, gli ultimi aggiornamenti sulle trattative minori

Continua la nostra rubrica dedicata agli aggiornamenti sulle trattative minori del mercato NBA. Andiamo, dunque, a scoprire quali sono gli ultimi movimenti che stanno accompagnando quest’ultima settimana prima dell’inizio della nuova stagione:

Atlanta Hawks

È stata esercitata l’opzione sul contratto di Onyeka Okongwu che dunque resterà un giocatore degli Atlanta Hawks. La scelta n. 6 del Draft 2020 nella stagione 2021-2022 ha messo piede in campo in 48 occasioni mettendo a segno 8.2 punti, 5.9 rimbalzi e 1.1 assist in uscita dalla panchina.

Orlando Magic

Per due giocatori che escono, altrettanti sono in entrata nel roster della squadra della Florida. Stiamo parlando di Aleem Ford e Zavier Simpson che verranno tagliati per far spazio a Alex Morales e Jay Scrubb. Il primo è un ala/guardia che nell’ultima stagione a Wagner ha prodotto 17.6 punti, 8 rimbalzi e 3.8 assist, il secondo ha trascorso gran parte della stagione alternandosi tra i Los Angeles Clippers (18 partite con medie di 2.7 punti) e la squadra di G-League affiliata agli stessi Clippers, gli Agua C. Clippers.

Miami Heat

Mychal Mulder ha trovato l’accordo con i Miami Heat. La guardia tiratrice aveva già disputato due partite per gli Heat nella scorsa stagione (7.0 punti in 22 minuti di gioco). Il canadese aveva trascorso parte della stagione indossando la canotta degli Orlando Magic. A darne la notizia Michael Scotto in un tweet.

Sources: The Miami Heat have agreed to a deal with Mychal Mulder, @hoopshype has learned. — Michael Scotto (@MikeAScotto) October 9, 2022

Miami che non si ferma certo a quest’accordo. È recente la conversione del contratto Exhibit 10 di Jamal Cain in un Two Way Contract. Il rookie undrafted è stato uno dei migliori nelle ultime sfide di preseason e la dirigenza ha deciso di ripagare lo sforzo dell’ala. Ora gli Heat saranno costretti a tagliare uno degli altri due Two Way Contract per far spazio al giovane che nella sua carriera universitaria ha mantenuto medie di 19.9 punti e 10.2 rimbalzi.

The Miami Heat are converting undrafted rookie forward Jamal Cain to a two-way contract. Cain’s averaged 17 points and 8.5 rebounds in Heat’s past two preseason games. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 9, 2022

San Antonio Spurs

Anche all’ombra dell’Alamo, sul fronte contratti, ci sono novità: esercitate le opzioni, presenti nei contratti da rookie, relative a Joshua Primo (3° anno) e Devin Vassell (4° anno). Primo, nella stagione d’esordio in NBA, vanta medie di 5.8 punti, 2.3 rimbalzi e 1.6 assist. Vassell è stato protagonista per gli Spurs assieme all’ex compagno Dejounte Murray delle scorribande degli speroni mettendo a referto medie di 12.3 punti, 4.3 rimbalzi e 1.9 assist. I due giovani saranno i protagonisti della nuova stagione della squadra guidata da Gregg Popovich.

Spurs exercise team option on Devin Vassell and Josh Primo. MORE ⤵️ — San Antonio Spurs (@spurs) October 10, 2022

Dallas Mavericks

È attesa per queste ore una svolta per le trattative che coinvolgono Facundo Campazzo. Il giocatore avrebbe preso in considerazione l’idea di tornare in Euroleague ma Dallas sembrerebbe propensa a fare uno sforzo per trattenere in #7. La notizia è stata data dallo stesso agente del giocatore, Claudio Villanueva, al sito di lingua spagnola ‘unocontraunoweb’.

Atención ➡️ #Campazzo #Dallas

Claudio Villanueva en UCU (https://t.co/bdAE831BPz)

📍Esperan una oferta de Dallas en las próximas 48 hs porque vienen negociando. 📍No se descarta una salida de Luca Vildoza de los Bucks, pq al no tener minutos, no vería mal irse de nuevo a Europa. — Diego Ruscitti (@diegoruscitti) October 11, 2022

Houston Rockets

Il lungo calvario che ha accompagnato l’offseason di Moe Harkless pare essere arrivato al termine. Il 29enne, americano con cittadinanza portoricana, verrà tagliato dagli Houston Rockets. Harkless quest’estate era stato ceduto tre volte (da Sacramento ad Atalanta, poi in direzione Thunder e infine coinvolto nella trade che ha visto passare a Houston Derrick Favors). 10 anni di NBA alle spalle ora è in cerca di una nuova squadra che possa darli la possibilità di giocare (6.9 punti, 3.5 rimbalzi e 0.9 assist in carriera).

The Houston Rockets are waiving forward Moe Harkless, sources tell @TheAthletic @Stadium. Harkless, 29, will enter free agency as a 10-year NBA vet. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 11, 2022

