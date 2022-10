La preseason NBA sta per concludersi, con questa notte che si sono giocate altre cinque partite: i Golden State Warriors travolgono Portland, così come Paolo Banchero segna 17 punti nella vittoria di Orlando contro Memphis. Cadono i Milwaukee Bucks contro Chicago, San Antonio batte gli Utah Jazz di Fontecchio.

Portland Trail Blazers 98 – Golden State Warriors 131

Non c’è stata partita tra i Trail Blazers e i Golden State Warriors, con i campioni in carica NBA che travolgono Portland nel terzo quarto, dove si registra il parziale 15-35. Jamychal Green e Moses Moody segnano 20 punti a testa. seguiti da 18 di James Wiseman e dai 12 dalla panchina di Ryan Rollin. Tra le fila di Portland bene Jusuf Nurkic e i suoi 16 punti, così come Shaedon Sharpe che segna 17 punti dalla oanchina.

OKC 115 – Detroit Pistons 98

Nella seconda partita di questa notte di preseason NBA gli Oklahoma City Thunder vincono sui Detroit Pistons: primo quarto combattuto, ma OKC prende il largo nei successivi tre. 16 punti a testa per Jalen Williams, Dort e Josh Giddey, ai quali vanno aggiunti i 15 di Dariusz Bazley e i 13 di Ousmane Dieng. In casa Pistons spiccano le prestazioni di Saddiq Bey e Killian Hayes, rispettivamente autori di 19 punti e 20 punti.

Milwaukee Bucks 104 – Chicago Bulls 127

Bella partita quella tra Bucks e Bulls, equilibrata nei primi due quarti ma la bilancia si è spostata a favore di Chicago: Patrick Williams ne mette a referto 22, seguito da Nikola Vucevic con i suoi 17 punti, Andre Drummond e Coby White (16 e 15 punti). Tra i Bucks Jordan Nwora registra 25 punti, bene anche Marques Bolden con i suoi 21 e Marjon Beauchamp che ne realizza 14.

Banchero ne segna 17 a Memphis, Fontecchio e i suoi Jazz cadono contro gli Spurs

Nella notte di preseson NBA Paolo Banchero segna 17 punti nella vittoria dei suoi Orlando Magic contro i Memphis Grizzlies, dove Desmond Bane ne mette a referto 33. Perdono invece gli Utah Jazz di Simone Fontecchio: contro gli Spurs – dove brilla la stella di Devin Vassell (24 punti), l’azzurro gioca 12 minuti segnandone 8.

Leggi anche:

NBA, Draymond Green multato dagli Warriors: venerdì giocherà contro Denver

NBA, Zion Williamson parla dei suoi infortuni: “Ho pensato di non poter più giocare a basket”