NBA, Zion Williamson commenta il rientro in campo: “Il meglio va riservato per certi palcoscenici”

Zion Williamson è tornato per fare la differenza. I cinquecento giorni abbondanti di convalescenza, benché eterni per il ragazzo e per tutti gli appassionati, hanno restituito alla lega un giocatore decisamente più solido; sempre trascinante e spettacolare dal punto di vista fisico e atletico, ma molto meno fragile nella sostanza. Dieta ferrea, lavoro dimagrente in palestra e sedute dedicate al potenziamento della tenuta mentale daranno risultati costanti solo nel corso della stagione, ma, almeno per il momento, hanno permesso ad uno dei futuri dominatori della lega di tornare a fare ciò che ama senza preoccupazioni.

Di seguito, le parole di Williamson dopo l’esordio in preseason contro i Bulls, chiuso con 13 punti e 4 rimbalzi in 15 minuti di impiego:

“Sono soddisfatto del mio rientro in campo, ma posso assicurarvi di aver espresso solo una minima parte del mio ritrovato potenziale. Il meglio va riservato per certi palcoscenici e l’esperienza mi ha insegnato che certe forzature portano solo enormi guai. Tornare in campo dopo diciassette mesi è stata una liberazione; le buone sensazioni di questa prima uscita si tradurranno in qualcosa di veramente importante quando la stagione inizierà a carburare. La squadra è cambiata molto nell’ultimo anno e mezzo e questo fattore mi obbliga ad accelerare urgentemente la conoscenza dei miei compagni. Consolidare l’intesa di squadra è la ricetta vincente di qualsiasi franchigia di alto profilo e noi abbiamo l’obbligo di puntare in alto”.

Conclude Williamson:

“Ho lavorato molto sul mio gioco con la palla e sul tiro da fuori. La gente si aspetta sempre giocate spettacolari da me, ma io devo crescere soprattutto nella lettura degli aspetti minori delle partite per essere veramente decisivo. Bilanciare giocate tecniche ed esplosività sarà la chiave della mia evoluzione come giocatore sano e determinante”.

Leggi anche:

NBA, LeBron James impressionato da Wembanyama: ” Victor è un talento senza precedenti”

NBA, LeBron James proprietario di una franchigia a Las Vegas dopo il ritiro?

NBA, incidente in allenamento tra Draymond Green e Jordan Poole