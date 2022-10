I Boston Celtics hanno presentato Blake Griffin: il giocatore ha scelto il numero 91 – per rendere omaggio a Dennis Rodman – è entusiasta della sua nuova avventura ed è pronto ad aiutare la squadra a conquistare il titolo. Dopo due stagioni deludenti al Brooklyn Nets, Griffin ha voglia di riscattarsi e vede in Boston la squadra giusta per rilanciarsi.

Blake Griffin: “Trovo una squadra matura dove c’è molta intesa”

Inizia così una nuova avventura per Blake Griffin, neo giocatore dei Boston Celtics: le loro strade si sono incrociate diverse volte negli ultimi anni, la prima quando due anni fa – quando Blake stava per lasciare Detroit e Stevens lo contattò – e la seconda nella passata stagione, quando gli uomini di coach Udoka ha rifilato un netto 4-0 ai Nets al primo turno dei Playoff. In quell’occasione Griffin è rimasto colpito dalla disciplina e maturità della squadra, cose che ha ritrovato dopo il primo allenamento:

“Ho trovato una squadra davvero matura dove c’è tanta sintonia tra i giocatori: l’ho notato anche nella partita dello scorso anno, erano disposti a tutto per batterci e l’hanno fatto. Quando ti trovi davanti una squadra con questa mentalità è difficile batterla: mi piace questa mentalità e l’ambiente che ho trovato, sento che posso esprimermi al meglio per aiutare la squadra a vincere il titolo”

"Just to help this team win a championship." Blake Griffin shares what he hopes to bring to this Celtics team Presented by: https://t.co/m28oI3E9Mr pic.twitter.com/MqZMvsElbU — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 3, 2022

Per Griffin questa era un’occasione che non poteva lasciarsi sfuggire, come racconta ai giornalisti dopo il primo allenamento con la maglia dei Celtics:

“Boston è sempre stato uno di quei posti dove ogni giocatore NBA che ho sentito hanno avuto un’esperienza molto bella: oltre a questo il nucleo che hanno creato, il fatto di avere Brad Stevens nel front office, gli allenatori – ho giocato contro Joe Mazzulla al college – questo gruppo giovane, hanno gettato le giuste fondamenta e c’è tutto il necessario per fare qualcosa di importante. Questo è il tipo di opportunità che non si può lasciar sfuggire”

Joe Mazzulla: “Un giocatore d’esperienza che ci darà una grande mano”

L’allenatore dei Boston Celtics Joe Mazzulla è molto contento dell’arrivo di Blake Griffin, come racconta ai giornalisti:

“Ha una grande esperienza, ha giocato al fianco di grandi giocatori ed è stato allenato dai migliori allenatori. È un giocatore intelligente e fisicamente è molto forte, può aiutarci a fare cose su entrambe le estremità del campo”

"I think he'll fit right in." Joe Mazzulla talks about the addition of Blake Griffin to the #Celtics pic.twitter.com/bD4Fgl6Xo4 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 3, 2022

