È ufficialmente iniziata la 27esima stagione di Gregg Popovich sulla panchina dei San Antonio Spurs: rispetto alle squadre del passato, quella di oggi è una squadra completamente da plasmare. Lo sa bene Pop tanto che, nel media day, fa subito capire quale sarà il suo obiettivo per questa stagione.

La conferenza di Gregg Popovich al media day è un vero e proprio show, con il coach dei San Antonio Spurs che scherza con i giornalisti. Ma dietro alle battute c’è di più, c’è la consapevolezza di ciò che lo aspetta in questa stagione, tanto lavoro su una squadra composta per lo più da giovani giocatori:

“Probabilmente non dovrei dirlo, ma non mi importa: nessuno qui dovrebbe andare a Las Vegas con l’idea di scommettere su di noi come campioni NBA. E so che qualcuno penserà che sono uno sfigato e ci sarà qualcuno che penserà che c’è una possibilità. ‘E cosa succederebbe se lavorassero davvero sodo?’ uno di voi potrebbe dire, vi rispondo subito che non accadrà, non sarebbe comunque abbastanza. Il punto non è vincere o meno, non mi interessa minimamente: il mio obiettivo è plasmare questo gruppo e assicurare a ogni giocatore che ne fa parte l’opportunità migliore per avere una carriera NBA lunga e di successo”

Popovich on the Spurs youth: “Nobody here should go to Vegas with the thought of betting on us to win the championship…probably not going to happen, but that’s not the point.” #Spurs #KSATsports #PorVida pic.twitter.com/u2JjHStXEQ

