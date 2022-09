Nikola Jokic: “Voglio essere il Tim Duncan dei Denver Nuggets. Basket FIBA? Più difficile della NBA”

Incoronato MVP due volte di seguito, Nikola Jokic ha firmato un contratto quinquennale da 264 milioni di dollari quest’estate, semplicemente il più grande contratto della storia NBA. Jokic è felice nelle Montagne Rocciose del Colorado, una vita lontano dai riflettori che sembra gli si addica. A questo punto gli manca solo un titolo per potersi etichettare il “Tim Duncan dei Denver Nuggets”:

“È fantastico essere qui. Voglio essere il Tim Duncan dei Denver Nuggets. Ma ho bisogno di qualche titolo per essere lui. Mi piace la città, la franchigia, le persone. Mi piace molto Denver. Non voglio cambiare niente.”

Jokic ritroverà Jamal Murray in questa stagione, dopo averlo perso nelle ultime due avventure ai Playoff. Peraltro, il lungo dovrà fare i conti anche con una offseason influenzata dagli Europei di basket:

“Ho giocato a Eurobasket quindi non ho avuto una offseason di riposo completa. Ma credo di aver avuto tempo sufficiente per riposarmi. Di solito non mi prendo troppa pausa. Il peggior inizio di stagione della mia carriera è stato probabilmente dopo i Mondiali in Cina. Ma stavolta credo andrà tutto bene.”