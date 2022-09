NBA, Shai Gilgeous-Alexander rilancia OKC: “Credo nei Thunder”

C’è chi crede che la propria squadra non possa porsi grandi obiettivi e chi invece crede fermamente in una franchigia in costruzione, fatta di giovani giocatori. Questo è il profilo degli Oklahoma City Thunder che nonostante il talento del proprio roster dovrà lottare duramente per ottenere un posto nella prossima postseason. Shai Gilgeous-Alexander, star della squadra, ha detto la sua in una conversazione con l’insider Andrew Schlecht:

“Non presto attenzione ai rumors, alle voce dei media NBA, cerco di rimanere concentrato sui miei programmi. Sapevo a cosa andassi incontro quando ho firmato un’estensione di 5 anni…e onestamente non penso che perderemo ancora per molto. Ho fiducia in questa squadra.”

Grande fiducia da parte del giocatore nell’organizzazione e nella propria squadra che l’anno scorso si è classificata penultima nella Western Conference con un record di 24-58. Nonostante il record negativo, la guardia #2 di Oklahoma ha mantenuto medie di 24.5 punti, 5.0 rimbalzi e 5.9 assist sottolineando l’importanza di SGA per i Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander on the speculation that he would want out of Oklahoma City

"I know what I signed up for when I signed a 5 year extension… and I don't think we're gonna be losing for much longer."

"I believe in this team" pic.twitter.com/5Un4Hsb92f

— Andrew Schlecht (@AndrewKSchlecht) September 26, 2022