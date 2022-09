NBA, LeBron James e il record di Kareem Abdul-Jabbar: “Non voglio mettermi pressione”

Con 37.062 punti, LeBron James si trova a soli 1.325 punti dall’eguagliare il record di Kareem Abdul-Jabbar per quanto riguarda il miglior marcatore di sempre nella storia della NBA. Il nativo di Akron potrebbe raggiungere questo particolare traguardo nel corso della seconda parte di regular season 2022-2023. Oggi, durante il media day dei californiani, questo è stato uno degli argomenti più discussi:

“Ogni volta che ci penso – e quando qualcuno ne parla sui social media e lo vedo nel mio feed – rimango sorpreso, tipo ‘Wow.’ Poi vedo diverse persone che cercano di ipotizzare la data in cui potrei superare questo record. Devo dire la verità, non ho mai giocato nella mia carriera pensando ‘se faccio questo, allora riuscirò a superare questo record’. Anzi, mi sono solo assicurato di essere sempre nella migliore forma possibile prima della stagione e di essere disponibile per la mia squadra. Ma essere sulla buona strada per battere il record più ambito della NBA – quando la gente diceva che probabilmente non sarebbe mai stato battuto – penso che sia fantastico.”

Quindi, LeBron ha aggiunto:

“Essere nello stesso club di un ragazzo come Kareem che ha indossato peraltro la mia stessa maglia – e che è stato un pilastro in questa franchigia con Magic, Big Game (James Worthy) per così tanti anni, specialmente negli anni ’80 – penso che sia davvero fantastico. Ogni volta che il mio nome viene menzionato con i grandi, Wilt, MJ, Kareem, qualunque cosa, è davvero bellissimo ed è in momenti come questi che penso davvero a quel ragazzo di Akron che camminava per quelle strade con una palla in mano o che fingeva di giocare a basket quando non aveva palla e che contava alla rovescia (3-2-1-0) per far finta di realizzare dei game winner. Quando ci andrò vicino, non metterò troppa pressione su me stesso durante la stagione, ma penso che sarà un momento storico.”