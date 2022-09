NBA, Ja Morant commenta la sua posizione nel ranking ESPN: “Motivazione in più per la stagione”

Protagonista assoluto del Media Day in casa Memphis Grizzlies, Ja Morant ha risposto con grande determinazione a decine di domande riguardanti le ambizioni della franchigia, la rivalità con i Golden State Warriors e la progettazione delle sue prime signature shoes. Dal punto di vista squisitamente motivazionale però, la considerazione più accattivante partorita dalla stella dei Grizzlies è arrivata in risposta ad un quesito sulla recentissima classifica dei migliori cento giocatori NBA, stilata come ogni anno da ESPN poco prima dell’inizio della stagione regolare.

Trovandosi al nono posto del ranking in questione, davanti a giocatori come Lillard, Leonard, Harden e Booker, Morant può ritenersi appagato? Risponde il diretto interessato:

“Sinceramente non sono per nulla soddisfatto di questo piazzamento. Dal momento che ambisco a diventare il miglior giocatore della lega e, di conseguenza, il nome deputato a comandare le classifiche di questo genere, mi rendo conto di aver ancora otto posizioni da scalare prima di potermi ritenere soddisfatto. Vedermi ancora così indietro nell’immaginario collettivo rispetto ad altre superstar è sicuramente una motivazione in più in vista di questa stagione”.

Continua Morant:

“I traguardi individuali più importanti sono sempre legittimati dai successi di squadra. Credo che questo gruppo abbia ottime possibilità di lottare per la vittoria ogni sera, accedendo alla postseason con un’unica aspirazione: arrivare fino in fondo e vincere il campionato. Siamo giovani, sfrontati ed energici, ma anche molto più maturi e consapevoli rispetto allo scorso anno. Metteremo a tacere tanti detrattori”.

