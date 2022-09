Giannis Antetokounmpo: “Giocare in Europa è molto più difficile che in NBA”

Non è stata un’estate facile per Giannis Antetokounmpo che puntava a portare la Grecia al titolo di Eurobasket, ma ancora una volta, nonostante le ottime prestazioni individuali durante la competizione, il due volte MVP ha dovuto digerire un nuovo fallimento collettivo. La Grecia si è fermata ai quarti di finale e lui sembra già essere stanco:

“Ho giocato molto a basket negli ultimi anni e avrei avuto bisogno di una pausa, non solo fisicamente, ma mentalmente, per allontanarti un po’ dal gioco, trascorrere del tempo con la tua famiglia, fare ciò che ami e restare sul divano a mangiare Doritos. È stata una bella esperienza rappresentare il mio Paese, mi sono divertito. La gente aveva speranza, il basket è tornato alla ribalta in Grecia, anche se ci è mancato qualcosa per arrivare ad una medaglia. Sentivo che le persone avevano speranza in noi e questa è stata la cosa più sorprendente. I tifosi sono venuti a sostenerci ovunque andassimo e ci hanno incoraggiato. Rappresentare la propria nazionale è un peso, non è facile. È una bandiera, rappresenti l’intero paese. Penso che 6 o 7 milioni di persone abbiano guardato le partite che abbiamo giocato. E vi ricordo che ci sono dieci milioni e mezzo di persone in Grecia: un dato impressionante. Ovviamente sono un po’ stanco fisicamente e mentalmente, ma sono emozionato per la stagione che sta per cominciare.”

The Greek Freak ha registrato una media di 29.3 punti, 8.8 rimbalzi e 4.7 assist ad allacciata di scarpa, ma ha anche spiegato che il gioco della FIBA ​​è molto diverso e più complicato per via delle regole:

“Il gioco in Europa è molto più difficile che in NBA. Il livello di talento in NBA è ovviamente più alto. Penso che in Europa, invece, il gioco sia più intenso. Andare al ferro è clamorosamente più complicato, le cose non sono le stesse come in NBA.”

