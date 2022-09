NBA, Steph Curry miglior giocatore del mondo secondo Antetokounmpo: la sua reazione

Giannis Antetokounmpo, campione NBA 2021, ha una visione abbastanza logica di quello che definisce “il miglior giocatore del mondo”:

“Penso di essere il miglior giocatore del mondo? No. Il miglior giocatore del mondo per me è l’ultimo che rimane in piedi alla fine del percorso. È colui che ti porta al traguardo. Due anni fa quando abbiamo vinto il titolo ero nel mio letto e pensavo ‘sì, forse sono il miglior giocatore del mondo’. Ma oggi no. Secondo me, quello che vince è sempre il più forte. Per me il miglior giocatore del mondo è Steph Curry. Ora vediamo chi sarà il prossimo.”