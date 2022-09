Two way contract NBA, i giocatori a roster nel 2022-2023: quadro aggiornato

Le regole del two way contract NBA: come sono cambiate negli anni

A partire dalla stagione 2017-2018 ogni squadra NBA dispone di due ulteriori posti per puntellare il roster rispetto ai 15 standard. In origine, i giocatori che sottoscrivevano un two-way contract si aggregavano alla franchigia per un massimo di 45 giorni. Nel conteggio del periodo complessivo di validità del two-way contract erano contemplate – almeno inizialmente – le partite, ma anche le giornate di allenamento.

L’emergenza pandemica ha reso necessario un intervento adeguato alla base della normativa che regola i two-way contract. Prescindendo, nel computo, dalle giornate di allenamento, la durata del two- way contract NBA è stata estesa a 50 partite per garantire una vetrina maggiore.

*In data 12 marzo 2021 il Board of Governors NBA aveva approvato l’accordo tra lega e associazione giocatori che di fatto eliminava il limite di 50 partite di cui sopra, rendendo eleggibili per i Playoff 2020-2021 tutti i giocatori in two-way-contract. La misura a carattere temporaneo non è stata confermata per le stagioni a seguire. Qui i dettagli in vista della NBA 2022-2023.

Tutti i two-way contract NBA, aggiornati

In questo elenco aggiornato riportiamo tutti i two-way contract NBA sottoscritti squadra per squadra per la stagione 2022-2023. Fonte nba.com.

Ultimo aggiornamento: 18 settembre 2022, ore 19:40

Atlanta Hawks

Jarrett Culver Trent Forrest

Boston Celtics

JD Davison Mfiondu Kabengele

Brooklyn Nets

Alondes Williams David Duke

Charlotte Hornets

Bryce McGowens

Chicago Bulls

Justin Lewis Malcom Hill

Cleveland Cavaliers

Isaiah Mobley RJ Nembhard

Dallas Mavericks

Tyler Dorsey

Denver Nuggets

Collin Gillespie Jack White

Detroit Pistons

Braxton Key Buddy Boeheim

Golden State Warriors

Quinndary Weatherspoon Lester Quinones

Houston Rockets

Trevor Hudgins

Indiana Pacers

Kendall Brown

Los Angeles Clippers

Moussa Diabate

Los Angeles Lakers

Scottie Pippen Jr. Cole Swider

Memphis Grizzlies

Kenneth Lofton Jr. Vince Williams Jr.

Miami Heat

Darius Days Marcus Garrett

Milwaukee Bucks

Sandro Mamukelashvili AJ Green

Minnesota Timberwolves

Eric Paschall A.J. Lawson

New Orleans Pelicans

Dereon Seabron Izaiah Brockington

New York Knicks

Feron Hunt Trevor Keels

Oklahoma City Thunder

Lindy Waters III Eugene Omoruyi

Orlando Magic

Admiral Schofield Kevon Harris

Philadelphia 76ers

Justin Champagnie Charlie Brown Jr.

Phoenix Suns

Duane Washington Jr. Ish Wainright

Portland Trail Blazers

Brandon Williams

Sacramento Kings

Keon Ellis Neemias Queta

San Antonio Spurs

Dominick Barlow Jordan Hall

Toronto Raptors

Ron Harper Jr. Jeff Dowtin

Utah Jazz

Johnny Juzang

Washington Wizards