NBA, Giannis Antetokounmpo: “La Grecia mi ha fatto innamorare di nuovo del basket”

Nessun esito favorevole in termini di risultato per Giannis Antetokounmpo e i suoi connazionali greci ad Eurobasket 2022. La nazionale della stella di Milwaukee è stata eliminata nei quarti di finale della competizione continentale dalla Germania. Detto questo, il lungo ha riscoperto nuovamente l’amore per il basket da questa esperienza in nazionale, come dimostra questo tweet postato nella sua lingua madre:

“Questa estate Questa squadra Questa maglia Questa bandiera Mi ha fatto innamorare di nuovo del basket. Abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo dato il massimo”

Durante la competizione, Giannis ha registrato una media di 29.3 punti, 8.8 rimbalzi e 4.7 assist a partita.

Αυτό το καλοκαίρι

Αυτή η ομάδα

Αυτή η φανέλα

Αυτή η σημαία 🇬🇷

Με έκανε να ξανά ερωτευτώ το μπάσκετ.

Κρατήσαμε με την υπόσχεση μας τα δώσαμε όλα.. pic.twitter.com/CP7GoZIYAR — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 19, 2022

