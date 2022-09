NBA, Jason Kidd sull’ex Jalen Brunson: “Sono felice per il suo contratto attuale”

Un inno all’onestà quello di Jason Kidd, capo allenatore dei Dallas Mavericks. In una recente intervista al podcast All the Smoke, il coach dei texani ha avuto modo di parlare di Jalen Brunson, ex giocatore Mavs che in estate ha trovato un accordo per unirsi ai New York Knicks:

“La cosa che più voglio dire è che sono felice che abbia trovato qualcuno che lo paga in quel modo. Ci ha aiutato moltissimo a noi Mavericks e so che quello che sto per dire non piacerà a Mark [Cuban, proprietario della franchigia di Dallas], ma non posso che essere soddisfatto quando un giocatore arriva a prendere certe cifre”

