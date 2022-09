NBA, Ainge punge i suoi Jazz: “L’anno scorso non siamo stati squadra”

Per gli Utah Jazz del CEO Danny Ainge è ufficialmente iniziato il tempo del rebuilding. Il nucleo storico guidato da Donovan Mitchell e Rudy Gobert è stato smembrato in fase di mercato. Il primo è finito ai Cleveland Cavaliers, il francese invece a Minnesota, dove Karl-Anthony Towns lo ha accolto con molto piacere.

La necessità di ricostruire è apparsa evidente dopo le ultime campagne fallimentari ai Playoff. Anche quando i Jazz hanno dominato la regular season, la squadra si è poi sciolta come neve al sole quando la palla ha iniziato a pesare di più. E l’ultima annata, con l’eliminazione per 4-2 da parte di Doncic e compagni, è stata la pietra tombale sul progetto. Una necessità di rinnovo in casa Utah Jazz evidenziata anche dalle parole del CEO Danny Ainge:

“Eravamo un gruppo di giocatori che non era squadra. Individualmente eravamo determinati, non credo lo fossimo come gruppo, quindi c’erano tanti giocatori che provavano a risolvere le cose da soli. La fiducia nei compagni non era ottimale come in altre squadre in cui sono stato”