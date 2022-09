NBA, Westbrook atteso al mini-camp dei Lakers organizzato da LeBron James

Come ogni anno LeBron James dovrebbe organizzare un minicamp prima del ritiro ufficiale dei Los Angeles Lakers. Secondo le informazioni raccolte dall’insider Marc Stein, tra i partecipanti sarà atteso Russell Westbrook. L’occasione per “riconnettersi” con Patrick Beverley per una stagione che si preannuncia lontana dalla luna di miele negli spogliatoi se per inizio regular season Westbrook non verrà effettivamente ceduto.

Da segnalare il sostegno di LeBron James verso RW0, tramite un “cinguettio” su Twitter (non necessariamente di buon auspicio per il play, ndr), ma – secondo i ben informati – i due si sarebbero evitati lo scorso luglio durante un camp a Las Vegas. Stein ha anche chiarito che i Lakers non avrebbero alcuna intenzione di chiedere a Westbrook di rimanere a casa, come hanno fatto i Rockets con John Wall l’anno scorso. Il 26 settembre comincerà il training camp dei Lakers, allenati da Darvin Ham.

