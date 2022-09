NBA, Golden State alla ricerca del veterano giusto: in prova Faried e McLemore

Mentre gli occhi degli appassionati di basket sono puntati su Eurobasket 2022, il valzer del mercato NBA non si ferma e le voci si susseguono. Nelle ultimissime ore si fa largo la notizia di come i Golden State Warriors siano alla ricerca di un veterano: Ben McLemore, Elfrid Payton, Rondae Hollis-Jefferson e Kenneth Faried i nomi sul taccuino dei californiani.

A riportare la notizia sono Shams Charania e Anthony Slater di “The Athletic”. Secondo gli insider i giocatori sarebbero stati invitati al training camp e potrebbero giocarsi le proprie possibilità di far parte del gruppo allenato da Steve Kerr. Attualmente Golden State ha due posti liberi che potrebbe diventare uno, in attesa della decisione finale di Andre Iguodala.

Gli altri nomi

Anche nomi minori sono in lista come Miye Oni, Ty-Shon Alexander, Wesley Saunders e Jon Axel Gudmundsson che dovrebbero prendere parte ai prossimi allenamenti interni, mentre Shabazz Muhammad, Solomon Hill, Tyler Cook e Kelan Martin hanno tutti avuto un workout di prova con gli Warriors qualche settimana fa.

McLemore ha segnato una media di 10.2 punti a partita l’anno scorso con i Portland Trail Blazers e ha fatto parte di una rotazione di playoff sia con gli Houston Rockets che con i Los Angeles Lakers. Payton ha ricoperto il ruolo di riserva per i Phoenix Suns la scorsa stagione quando la squadra ha registrato il miglior record nella NBA.

Hollis-Jefferson ha trascorso l’annata sportiva nella Super League turca e ha solo 11 presenze NBA dall’inizio della stagione 2020-21. Faried è apparso per l’ultima volta nella NBA durante i playoff del 2019, anche se con i suoi 8,1 rimbalzi in carriera a partita, potrebbe comunque essere utile se è in forma.

Insomma, è evidente come la squadra si voglia attrezzare cercando una panchina profonda e di qualità, necessaria per difendere il titolo conquistato. La sfida è aperta.

